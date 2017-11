Protest tegen terugkeer Vincent van den Bosch in Steenbergse raad

,,Ik hoop dat er zo'n twintig mensen op af komen'', zegt Hornicek. ,,Ik heb 144 fluitjes besteld.'' De Steenbergse vlogger hoopt met de actie te bereiken dat Van den Bosch zich bedenkt. Hij vindt het onverteerbaar dat de oud-wethouder zomaar terug de politiek in gaat. ,,Na alles wat er is gebeurd, ga ik niet toekijken hoe hij zomaar terug de politiek in gaat.''

Aanvaring

Zijn eigen partij, D66, is achter hem blijven staan. Voor de komende verkiezingen staat hij weer op de kandidatenlijst. Hij verdient een tweede kans, vinden de leden van de politieke partij. Raadslid Hanneke Somers is om die reden aan het begin van deze week opgestapt. Ze is onder andere principieel tegen de terugkeer van Van den Bosch. Gevolg daarvan is wel dat Van den Bosch nog eerder terugkeert in de raad, dan verwacht: hij is de eerstvolgende die haar mag opvolgen.