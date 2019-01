Promotieprijs Woensdrecht voor firma Tummers die wereldwijd frietmachines levert

Twaalf weken werk in één klap kwijt: bouwclub De Watertore zwaar gedupeerd na brand

18:00 BERGEN OP ZOOM - De financiële strop is groot voor bouwclub De Watertore in Bergen op Zoom, maar de emotionele klap is harder. Tijdens de nieuwjaarsnacht brandde hun tractor af, inclusief ombouw. De schade is waarschijnlijk duizenden euro’s. Maar het ergste voor de bouwers is dat ze twaalf weken werk in een klap kwijt zijn.