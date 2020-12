Prominenten Bergse Nachtwacht tussen hoop en vrees: cartoonist Eric Elich blikt terug en vooruit

Gaan vaccins helpen het virus te bedwingen? Kunnen horeca en theaters weer open? Bruist het straks weer van de evenementen? Rondjes draaien op kermis of ijsbaan: wanneer mag het weer?

Explosieve jaarwisseling?

Komt de gemeente uit de rode cijfers? Vertrekken er nog meer wethouders en ambtenaren? Ons bestuur blijft een zorgenkindje. Terwijl van de zorg het uiterste wordt gevergd. Zorgen voor elkaar, over elkaar... Komt het wel goed?

Kan het bedrijfsleven extra financiële steun verwachten? Krijgen de Bergse bouwclubs alsnog een beter onderkomen? Wordt het ondanks het vuurwerkverbod toch een explosieve oud en nieuw? En komen er lichtpuntjes? Er wordt met smart op gewacht.

Allemaal gedachten in het hoofd van onze huiscartoonist Eric Elich op de laatste dag van het rampjaar 2020. Hij schetst hoofdrolspelers uit de stad, wachtend bij een bushokje. Eentje dat naar aloude traditie al is opgeblazen...

Het Markiezenhof nog een museum?

Wie komen we op de valreep van 2020 allemaal tegen in deze Bergse Nachtwacht ? Woordvoerder Erwin Stander met een rolfluit, om iedereen op het Stadskantoor tot de orde te roepen. Wethouder Petra Koenders, de vrouw van de centen. Haar collega’s Mignon van der Zwan en Jeroen de Lange in conclaaf over alle Bergse ellende. En burgemeester Frank Petter lijkt er allemaal het zijne van te denken.

Frank Vale die dit jaar zijn kermissen en ijsbaan in het water zag vallen. Boswachter Erik de Jonge die het juist drukker had dan ooit met drugs- en zwerfafval. Ed Raket die de vuurwerkhandel de mist in zag gaan. Cees Meijer wacht af wat er straks resteert van zijn Cultuurbedrijf: De Maagd samen met Gebouw-T? Het Markiezenhof geen museum meer?

Eerbetoon aan harde werkers in zorg

Piet Juten kibbelt over het behoud van ‘t Ketrientje, gearmd met topvrouw Conny Helder van tanteLouise die nieuwbouw wil. Of wordt het toch armpje drukken? Achter hen de nieuwe ‘Oog’eid prins Wannes III. Maar krijgt ‘t Krabbegat ooit nog een echte Vastenavend? Naast hem Jimmy Devilee, een van de vele horecamensen die het zwaar te verduren kreeg.

De groeiende nood bij de Voedselbank van Corry Damen wordt gelukkig gelenigd met vele giften. De eenzame rechtsbuiten naast haar is een vastenavendbouwer die dakloos vreest te worden. Achter hen een bescheiden verpleegster zonder naam, fraai symbool voor al die harde werkers in de zorg die een eerbetoon verdienen, ook in 2021.