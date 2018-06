Project Cruijslandse Kreken werpt eerste vruchten af

STEENBERGEN - De eerste maatregel in het project Cruijslandse Kreken is uitgevoerd: voortaan zal het gemaal Brooijmans in Steenbergen sneller worden ingezet om water te pompen.

Met een symbolische druk op de knop vierden bestuurders van het waterschap, de provincie en de gemeenten Steenbergen en Roosendaal samen met agrariërs de volgende stap in het bijzondere project.

Droogste maand

,,Dat ik in de droogste maand van de eeuw kom met waterproblemen'', zei Marco van Lier gisteren lachend. Van Lier is van MLG gebiedsontwikkeling, het bureau dat de samenwerking tussen de verschillende overheden en boeren ondersteunt. Toch is het project belangrijk. In de toekomst zullen vaker korte en hevige regenbuien vallen, is de verwachting. En vooral voor agrariërs is dat vervelend. Als het water te lang op het land blijft liggen, is dat slecht voor de oogst.

Toch is de samenwerking tussen de verschillende partijen bijzonder. Want, zo legde Van Lier uit, voor het Waterschap zijn er vaak eigenlijk geen maatregelen nodig. Volgens de berekeningen van Brabantse Delta is de waterhuishouding namelijk op orde. Maar dat betekent niet perse dat het voor de boeren goed is geregeld. Dus werken ze nu samen in een soort 'voor wat, hoort wat'-principe. Het Waterschap helpt bijvoorbeeld mee om een waterberging aan te leggen, als een boer inruil daarvoor grond inricht als ecologische verbindingszone.

Pompen

Maar de eerste concrete maatregel is dus het gebruik van het gemaal Brooijmans. Projectleider Marc Treffers van het waterschap legde uit: ,,Het water wordt gepeild bij het gemaal. Als het te hoog is, dan krijgt het gemaal een seintje dat het moet gaan pompen.'' Voortaan kan het gemaal ook eerder aan worden gezet. ,,Als het in Wouw heel erg heeft geregend, dan komt dat water uiteindelijk deze kant op. Alleen duurt dat een paar uur. Dan kunnen we het gemaal alvast de opdracht geven om te gaan pompen.'' Op die manier wordt er in het tussengelegen gebied ruimte gecreëerd voor het water om naartoe te gaan. ,,Het water loopt dan niet over, waardoor de boeren er geen last van hebben.''