Proefzwemdagen moeten aantonen dat zwembad De Schelp stukje bij beetje weer open kan

Rechter tegen Bergse verdachte: ‘U dacht toch niet dat het gesmolten suiker was?’

12:02 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Nee, eigenlijk had de 55-jarige Mario E. uit Bergen op Zoom er helemaal niet over nagedacht wat er in de op 13 juli gevonden jerrycans in zijn huis zou zitten. Zei hij tenminste, maar de rechter geloofde er niet zo veel van.