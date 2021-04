Proeflesje toilet ontstoppen: rioolbedrijf wil af van stink-imago en nodigt leerlingen uit voor snuffeluurtje

Toch een klein beetje kermis: onderne­mers in Bergen op Zoom met kramen de straat op

15 april BERGEN OP ZOOM - In coronatijd is er niet veel te doen in Bergen op Zoom. Maar de Calandweg bruist op woensdag en in het weekend van de gezelligheid. Kermisondernemers bieden hun lekkernijen aan in wat momenteel de lekkerste straat van Bergen is.