Proef wijst uit: drugsgebruik in het verkeer groter probleem dan alcohol

Agenten in onder meer West-Brabant en Zeeland deden vorig jaar mee aan een proef van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Tijdens hun surveillance controleerden ze automobilisten op zowel alcohol- als drugsgebruik. In totaal werden 443 bestuurders aan de kant gezet. Twee procent bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken, terwijl 6 procent drugs had gebruikt.