Proef met gratis entree Gertrudiskerk Bergen op Zoom

De Krabben dreigt kopje onder te gaan door sluiting Bergse zwembad De Schelp

6:00 BERGEN OP ZOOM - De sluiting van zwembad De Schelp leidt tot een zodanig ledenverlies bij zwem- en polovereniging De Krabben dat het voortbestaan van de club in gevaar is. In de twee maanden dat De Schelp nu dicht is vanwege roestproblemen hebben al tientallen zwemmers de handdoek in de ring gegooid, aldus een somber gestemde voorzitter Fred van den Kieboom van De Krabben.