Proef met fietsen in Bergse binnenstad

BERGEN OP ZOOM - Het mag officieel niet. Toch gebeurt het volop. Fietsen door de binnenstad van Bergen op Zoom. Binnenkort start de gemeente een proef en ben je even niet in overtreding. "Het is belangrijk dat we bezoekers, bewoners en ondernemers nauw bij het project betrekken", zegt verkeersdeskundige Remko van der Borght.

De proef komt voort uit een motie van politieke partijen VVD, CDA, GBWP en BSD. Die kwamen eind vorig jaar met het voorstel een proef van vier maanden op touw te zetten waarin fietsers ongestoord door de binnenstad kunnen rijden. Dat zou een gunstige uitwerking hebben op aankopen van consumenten. Nu is de binnenstad nog het domein van de voetganger en is fietsen tussen 12.00 en 17.30 uur niet toegestaan.

In Den Bosch gaan fietsers en voetgangers in het centrum al jaren goed samen. Ook in Doetinchem een succesvolle proef afgerond. Dus rijst de vraag: waarom in Bergen op Zoom niet. Verkeerskundigen van de gemeente hebben de motie aangegrepen voor een onderzoek naar het verbeteren van de algehele verkeerssituatie binnen de centrumring.

Puinhoop

Uit dat onderzoek blijkt dat de verkeerssituatie in de binnenstad een puinhoop is. Van een oerwoud aan borden en regels, die af en toe met elkaar in strijd zijn, tot omvergereden paaltjes die jaarlijks duizenden euro's kosten. Om nog maar te zwijgen van parkerende auto's en busjes in de stad. Van der Borght: "Vinden we dat acceptabel: bussen op de Grote Markt en geparkeerde auto's in de Kremerstraat?"

Met het onderzoek achter de rug wil de gemeente starten met een proef en fietsers toestaan in de stad. Wanneer die proef start weet Van der Borght nog niet. "De communicatie richting inwoners, ondernemers en bezoekers van je stad is cruciaal. Je kunt het maar een keer goed doen." De proef duurt een aantal maanden.

Oerwoud

Voor de lange termijn wil de gemeente flink snoeien in het oerwoud aan borden en verkeersregels. Ook wordt gedacht aan het plaatsen van camera's op de Grote Markt, in de Wouwsestraat en in het Paradegebied. Met als doel gemotoriseerd verkeer controleren. Piet Juten (BSD) heeft zijn twijfels over cameracontrole. "Er zijn altijd plekken waar je ongezien de stad in en uit kunt komen."