Proces Klaas Otto over beïnvloeden getuigen van start

‘Vuurwerk­ver­bod? Dan komen de explosie­ven gewoon via de post’

10 september BERGEN OP ZOOM - De Bergse vuurwerkhandel ziet niets in een geleidelijke vuurwerkverbod zoals in Rotterdam. Ook niet in vuurwerkvrije zones. Of een centrale vuurwerkshow. De vier uitgewerkte scenario's kunnen volgens Peter van Hooijdonk van de Bergse Dumphal zo de prullenbak in. ,,Het valt niet te handhaven. En legaal vuurwerk is het probleem niet.”