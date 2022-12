Problemen verwarming Goudbaard in Bergen op Zoom opgelost

Bergenaren Kees en Nelie moeten hun huis uit: ‘Hoezo zijn deze huizen slecht? Het is kapitaal­ver­nie­ti­ging’

BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Kees de Jong voelt zich besodemieterd. Woningcorporatie Stadlander wil zijn huis volgend jaar slopen, omdat het oud is en energie slurpt. ,,Een leugen. Veel oudere huizen in deze wijk zijn veel slechter en gaan niet plat. We worden bedrogen.”

