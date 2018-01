Prinsen op bezoek bij burgemeester Adriaansen

Goedkoopste koophuizen van Noord-Brabant vind je in Bergen op Zoom en Roosendaal

31 januari Wie op zoek is naar een goedkoop koophuis in Noord-Brabant, is het beste af in Bergen op Zoom. Die gemeente is volgens Woningmarktcijfers.nl namelijk de goedkoopste koopgemeente van Noord-Brabant, op korte afstand gevolgd door Roosendaal.