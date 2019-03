Prins Nilles III geridderd in orde van de gouwe krab

videoKRABBEGAT - De koers is los in 't Krabbegat. Òòg'eid Nilles III kreeg op de Grote Markt de sleutel van 't Krabbegat. En dat niet alleen. De langst regerende prins van de leut werd geridderd in de orde van de gouwe krab met diamanten. "Hier had ik alleen maar van kunnen dromen.”

Hartverwarmend hoe Duizenden Krabbe zaterdagmiddag Òòg'eid Nilles III, de nieuwe nar, Steketee en de Gròòtste Boer verwelkomen in 't Krabbegat. Hoewel miezerig, brengt de koers enorm veel volk op de been. Dat langs de kant de prins en nar op de prinsewage richting de Grote Markt ziet koersen. Met in het kielzog de pèèrse wagen en spuit ellef als volgwagens.

En voor het eerst maakt het publiek kennis met de nar in volornaat. "Het is de vedette van de leut. Met een smoel om van te vullen. En een afgetraind lijf. Hier is: de nar. Nu komt de koers pas echt op gang. En demarreren we volle bak naar de Grote Markt", zei d'n Òòg'eid vanaf het Stationsplein waar de intocht traditiegetrouw van start gaat.

Witte spandoeken

In de bewegende scharen van de prinsewagen, koersen de nar en de prins samen door de Stationsstraat en Zuivelstraat af op de meet. Een knap staaltje werk van Stichting Vastenavend. Langs de kant aangemoedigd door krabben en krabbekes. Het publiek geniet van het schouwspel dat voorbijtrekt. En moedigt de nar en d'n Òòg'eid aan met witte spandoeken.



Uit handen van de bode krijgt burgemeester Frank Petter de sleutel van de stad. "Wat zijn we blij dat d'n Òòg'eid uit zijn slikpaleis gekomen is, om aan de kop van het peloton met ons te koersen", zei Petter. "Ik hoop dat ge veel zult demarreren." De sleutel ging vervolgens regelrecht naar prins Nilles III, die stond te popelen om de leut af te af te kondigen.

Volledig scherm Genoeg narrekes. © Timo Van De Kasteele

Voorjaarsklassieker

“De gaafste voorjaarsklassieker staat op de rit. De koers, daar leef je samen naar toe. Aanhaken is het credo, niemand wordt gelost", roept de prins de Krabbe op. "Vanaf nu is het er op of er over. In een juiste cadans achter onze spiksplinternieuwe nar aan. We koersen in de richting van de leut. Schakelen over van het kleine binnenbladje op de grote molen. Het is Vastenavend in 't Krabbegat.”

Maar niet voordat de Gròòtste Boer, Joost Eykman, zijn ellef Gebòòje van de leut op de Grote Markt had voorgedragen. Hij had nog wat praktische tips voor de renners in het peloton. ,,’t Wor sterrek aangeraaje om vóór de koers stimelerende middele te gebruike as bruine bòòne mè spek om oew tuupke n'op te blaze, peekes om 't pilleton scherrep in de gate t'ouwe, snert mee ekstra veul juin vor 'n eksplesieve eindsprint.”

En hij nam de Bergse politiek op de hak. "Op 't stadsketoor kom maar één loket vor álle evenemente. Ge mot 'r dèèrom nie van staan te kijke dagge in d'Ommegang 'n djesbendje oor speule en da t'r op 4 mei 'n gròòt Oktoberfest op de Mart zal worre g'ouwe. 't Ken ok zomar zijn da d't kekoers ippiek in d'n optocht van Sinterklaas mee uppelt."

Tot slot werd d'n Òòg'eid geridderd in de orde van de gouwe krab met diamanten. Iets dat hij niet had aan zien komen. "Nou is 't Koers. We zijn vertrokken."