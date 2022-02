Prins Marinus eindelijk de baas in Wjeeldrecht, nadat het confetti regende

HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Er reed zaterdagmiddag toch nog een kleine optocht door Wjeeldrecht (Woensdrecht en Hoogerheide). Dat had alles te maken me de intocht van prins Marinus die vanuit de prinsenwagen zijn leutige onderdanen toezwaaide.

De prinsenwagen werd gevolgd enkel kleine wagens met daarop de grootse boer Theodoor, nar Tino en dweilband Ier Eddut. De optocht ging van start bij café Non Plus Ultra en eindigde bij het gemeentehuis in Hoogerheide. De intocht was op het laatste moment ingelast omdat het een paar weken geleden her er nog naar uit zag dat een heleboel carnavalsactiviteiten door corona niet door zouden gaan waaronder ook de intocht van prins Marinus.

Corona heerste

Voor de Wjeeldrechtse leutvorst was het de eerste keer dat hij als prins van De Snoeken zijn vorstendom binnenreed. Het was binnen carnavalstichting de Snoeken al een jaar bekend dat Marinus de nieuwe prins van Wjeeldrecht zou worden, maar vorig jaar was het corona wat heerste in plaats van prins Marinus.

De Wjeeldrechtse prins liet begin dit jaar nog weten dat hij optimistisch was dat hij nu eindelijk de sleutel van Wjeeldrecht in ontvangst kon nemen. En hij kreeg gelijk, want zaterdagmiddag ontving hij bij het gemeentehuis eindelijk de sleutel uit handen van de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal.

Motto in Wjeeldrecht is: ‘We zien ut Wir Zitte’. Dat zou eigenlijk ook al het motto van carnaval 2021 zijn, maar ze moesten vorig jaar dat motto figuurlijk veranderen in We zien het ‘nog even’ niet Zitte, maar nu eindelijk dan wel. Marinus vertelde, nadat hij de sleutel had ontvangen, dat er dit jaar eigenlijk voor twee jaar gelijk carnaval gevierd moet worden.

grootste boer Theodoor stopt

De daad werd bij het woord gevoegd, want aansluitend was er het intochtenbal in mfc Kloosterhof waarbij Marinus voorop ging in de polonaise. Zaterdag was er ook speciale aandacht voor grootste boer Theodoor die aankondigde dat dit zijn laatste carnaval is als pakkendrager is.