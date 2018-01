Prins Kees maakt afscheidstournee door Ostrecht

HUIJBERGEN - In de gemeente Woensdrecht werd er afgelopen weekend volop carnaval gevierd door jong en oud. Zaterdagavond waren de carnavalsvierders uit Put en Buntland (Putte) en Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) op visite in zaal Vaeders Hoefke in 't Sanegat (Huijbergen), voor het jaarlijkse Prinsenbal dat werd georganiseerd door de drie carnavalsverenigingen.

Met 125 carnavalsvierders was het volle bak ambiance in de zaal. Prins Noot van 't Sanegat en prins Fon van Wjeeldrecht gingen voorop in de polonaise samen met de plaatsvervangende prinsen Sabina van Put en Buntland. Prins Fred moest verstek laten gaan vanwege een zakenreis naar Amerika. "Hij is op staatsbezoek bij prins Trump", werd er gekscherend geroepen.

Lia Linders, secretaresse van De Sanegeit overziet de feestvierende massa en concludeert dat de carnavalsvierders uit de Woensdrechtse dorpen het goed met elkaar kunnen vinden. "We zijn blij dat behalve de carnavalsstichtingen ook de bouwclubs en vijf dweilbandjes aanwezig zijn", zegt ze.

Afscheidstournee door Ostrecht

Wie er niet bij was, was Prins Kees en zijn gevolg uit Ostrecht (Ossendrecht). Ostrecht houdt al tientallen jaren drie weken voor het carnaval haar eigen prinsenbal, lang voordat de andere carnavalsverenigingen besloten om een gezamenlijk prinsenbal te houden. In De Harmoniezaal in Ossendrecht was het wederom volle bak. Een bijzonder prinsenbal omdat prins Kees begonnen is aan zijn afscheidstournee door Ostrecht. Kees is bezig aan zijn elfde carnaval en vindt het tijd worden voor een opvolger.

Zondagmiddag was prins Kees samen met zijn grote gevolg op bezoek bij de cafés die buiten de bebouwde kom van Ostrecht liggen. Vrijdagavond 26 januari is er in café Boulevard in Ossendrecht van 20.00 tot 22.00 uur een afscheidsreceptie voor prins Kees. Maar dat betekent niet dat zijn werk er dan opzit. Pas op dinsdagavond 13 februari levert hij zijn prinsenpak in.

Volle bak bij kinderbal