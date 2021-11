Prins Fon van Wjeeldrecht heeft een opvolger: prins Marinus

HOOGERHEIDE - Binnen de Wjeeldrechtse carnavalsstichting de Snoeken was het al anderhalf jaar bekend wie de nieuwe prins van Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) zou worden. Maar door corona kon hij pas donderdagavond tijdens de 11-11 viering in zaal Le Soleil in Hoogerheide voor de eerste maal officieel in zijn prinsenpak worden gehesen en gepresenteerd als opvolger van prins Fon. De nieuwe hoogheid van Wjeeldrecht is prins Marinus.

In het dagelijkse leven heet hij Marijn de Dooij. Snoekenvoorzitter Fon van Zunderd is blij met de nieuwe 35-jarige prins. ,,Hij is nog betrekkelijk jong, dus die kan nog een hele tijd mee.” Prins Marinus wordt bij het carnaval geassisteerd door de oud gedienden nar Tino en grootste boet Theodoor.

De Snoeken is nog wel op zoek naar een nieuwe garde. Motto in Wjeeldrecht is: “We Zien ut Wir Zitte”. In ’t Sanegat (Huijbergen), Ostrecht (Ossendrecht) blijft alle bij het oude. Prins Noot, nar Rikus en grootse boer Tokke maakten donderdagavond in zaal Vaeders Hoefke in Huijbergen het nieuwe motto bekend en dat is: “Komt Er Bij”.

We Pakke de Draod Terug Oep

In Ostrecht staan prins Zjim nar Luukske en grootse boer Jeffrey weer vooraan in de hoop dat volgend jaar carnaval gewoon door kan gaan. Motto in Ostrecht is dan ook “We Pakke de Draod Terug Oep”. In Put en Buntland (Putte) werd de 11-11 viering vorige week vrijdagavond al gehouden en daar is prins Fred wederom de aanvoerder van de leut.

In Steenbergen luidt het nieuwe motto: Liefde vor de leut 2.2. De Stichting Karnaval Steenbergen heeft het motto van vorig jaar lichtjes aangepast en biedt liefhebbers zo genoeg ruimte om creatief mee te zijn tijdens carnaval in De Heen, Welberg en Steenbergen.

In Halsteren smolt de 11-11 viering donderdagavond weer samen met de lampionnenoptocht voor Sint-Maarten. Kinderen liepen met lampionnen naar de Spinool voor een korte carnavalsceremonie.