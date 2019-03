Prins carnaval: geen luizenbaantje, ‘In totaal 120 bezoeken gepland’

Peter van den Bemd regeert als Petrus al een paar jaar over de Aope-laanders (Rijsbergen). Zijn agenda begint zo'n vijf à zes weken voor het begin van carnaval vol te lopen. ,,Het aantal officiële bezoeken loopt snel op per week. In het begin zijn het er een stuk of vijf, later al snel vijftien. En dan moet carnaval nog beginnen."