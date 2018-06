Primeur 'broederduo' Jakke en Stakke uit Huijbergen voor breder filmpubliek

Voor wie ze niet kent: Jakke (Peeter Meesters) en Stakke (Wil de Jong) spelen twee vrijgezelle broers die wonen in Huize 't Hert, het uit 1850 stammende pandje aan de Bergsestraat waar de tijd stil lijkt te staan. ,,Ze hebben geen rijbewijs, tv of computer", vertelt De Jong.

Het cabareteske duo deelt er een bedstee. Daarin liet Stakke in een vorige film zo veel scheten dat de Rijdende Rechter eraan te pas moest komen, plus wethouder WMO Lars van der Beek. ,,Ik ben een gemeen, lomp manneke, Jakke is slimmer en rustiger."

Huwelijksbureau

In de nieuwste film 'Jakke en Stakke zoeken een vrouw', constateren de heren dat het met poetsen en koken niet wil vlotten. ,,Een huishoudster kost geld, maar als je trouwt, is dat werk gratis", aldus Meesters. ,,Dus schrijven we ons in bij een huwelijksbureau en gaan op dansles en rijles."

Vier kandidates melden zich: beheerster Monika Mielke van De Kloek, Godelief Averdieck van de Woensdrechtse griffie, Petra van Eekelen en, hoewel hoog in de tachtig, Maria Verhaert. Zonder te verklappen hoe het afloopt, kan gemeld worden dat burgemeester Steven Adriaansen een huwelijk voltrekt.

Gastrollen zijn er voor de wijkagenten Fon Wagenaars en Frank Nolten, en Van der Beek. ,,Er deden al 24 bekende Huijbergenaren mee, en alle wethouders", zegt Meesters. ,,Alleen Martin Groffen voelde er nooit zo voor", aldus De Jong.

10 meter sprint

De suggestie dat ze voortaan kersvers wethouder Henk Kielman kunnen casten, maakt meteen hun improvisatietalent los. ,,Ik ben een klein ventje, maar hij ook", filosofeert De Jong. ,,Ik noem hem de halve wethouder." Nou ja, 0.6 FTE dan. Meesters ziet al een zeskamp voor zich. ,,Onder de lat doorlopen bij het hoogspringen en 10 meter sprint. Anders wordt het wat ver voor jullie", klinkt het droogjes.

Bij de opnamen, gefilmd en gemonteerd door cameraman John Kil, werken de twee 'broers' en hun gastacteurs nooit met een strak script. ,,Er is een ruw idee en we weten waar we naartoe willen. De rest improviseren we."