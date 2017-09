Prijsdansen op kermis Nieuw-Vossemeer, met glas bier tussen de tanden en pionnen aan het plafond

Vereniging Binnenstad geeft strijd tegen De Zeeland in Bergen op Zoom niet op

16:07 BERGEN OP ZOOM - De vereniging Binnenstad (VB) blijft volharden in haar strijd tegen De Zeeland in Bergen op Zoom. Maandag stonden de partijen, inclusief de gemeente, weer voor de rechtbank in Breda. Ook nu staat de vraag centraal of VB belang heeft bij de ontwikkelingen in het winkelcentrum in de voormalige suikerfabriek.