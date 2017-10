Première speelt Camille in Groot Arsenaal Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het is een aangrijpend verhaal. Op een bijzondere plek. Camille heet het toneelstuk. Toneelvereniging Première speelt het vandaag, morgen en op 19 en 20 oktober in het Groot Arsenaal. Op de bovenste verdieping.

Quote Première is geen volkstheater Peter de Kok ,,Het gaat over een ongelukkig leven'', zegt Peter de Kok, woordvoerder van Première. Camille Claudel was beeldhouwer. Maar ook de muze van beeldhouwer Auguste Rodin. De man van Le Penseur. En ze was de zus van schrijver en dichter Paul Claudel. Maar de laatste dertig jaar van haar leven zat ze opgesloten. Krankzinnig verklaard. Haar familie liet haar vallen. Ze stierf in alle eenzaamheid in 1943.

Haar leven inspireerde tot boeken en films. En nu belandt Camille op het toneel in Bergen op Zoom. ,,We zijn geen volkstheater, we zoeken naar serieuze onderwerpen.'' Mensen aan het denken zetten, dat wil Première met haar voorstellingen bereiken.

Regisseur

Niet alleen de keuze voor juist dit toneelstuk is bijzonder. Dat is ook de aanpak van regisseur Erol Struijk. Hij bestookte de spelers met vragen. Over hun rol, over de invulling die ze er aan dachten te geven. De respons diende als basis voor het script dat Karen Albers schreef. ,,Het is echt teamwerk wat we doen. Je bent als speler als het ware die rol'', aldus De Kok.

Uitdaging

Spelen in het Groot Arsenaal stelde Première voor nog een uitdaging: een grote ruimte zo inrichten dat er toneel gespeeld kan worden. Want er is niks. ,,We hebben een tribune gebouwd. Bezoekers zitten over de volledige lengte van de zaal.'' Per voorstelling kunnen er 150 mensen een plekje vinden. De kaartverkoop loopt volgens De Kok goed. Voor veel mensen is de voorstelling ook een manier om kennis te maken met het Groot Arsenaal, denkt hij.

