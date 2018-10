Première komt met enerverende en poëtische show in Bergen op Zoom

Het festijn staat onder leiding van een enthousiaste ceremoniemeester (Ronald de Krom), die het publiek bespeelt, de spelregels in de gaten houdt en af en toe 'Het wordt een dolle avond' de zaal in slingert. Licht, geluid en kleding zijn goed verzorgd. De sfeervolle zaal van de dansschool is een ideale locatie voor deze productie. Het publiek zit in een carré om de dansvloer heen, dicht op de spelers.



Carrousel is een aanstekelijke montagevoorstelling, waarbij je geen moment de aandacht verliest. Première heeft het weer goed voor elkaar.