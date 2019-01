Praktijkschool Kwadrant in Bergen op Zoom beloont met kleurtje

BERGEN OP ZOOM - Hoe beoordeel je een leerling op vaardigheden? Dat iemand goed is in het lassen van metaal of het vullen van vakken, dat kun je in principe wel omzetten naar een cijfer. Maar dat iemand leiding accepteert? Of veilig werkt? Dat is moeilijk in een cijfer uit te drukken.