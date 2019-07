‘Praktijkschool Het Kwadrant is gaan geloven in eigen kunnen’

BERGEN OP ZOOM - Frank Maas is per 1 augustus de nieuwe directeur van praktijkschool Het Kwadrant. Hij neemt na bijna twaalf jaar het stokje over van Ab de Laater, die het tijd vond om te vertrekken. ,,Ik wilde na zeven jaar al weg eigenlijk, maar toen was mijn werk hier nog niet klaar. Er waren allerlei ontwikkelingen gaande.”

In die twaalf jaar tijd is Het Kwadrant van een bijna onzichtbare school veranderd in een school die trots is op zichzelf. ,,Toen ik hier net kwam, was de teneur: ‘Het is niks en het wordt niks’. Dat is nu helemaal niet meer zo. We zijn drie keer uitgeroepen tot excellente school.”

Leuk om naar school te gaan

Daar zijn verschillende redenen voor, vertelt De Laater. ,,We hebben de goede docenten binnengebracht. En samengewerkt met ouders en leerlingen.” Dat hield ook in: de juiste leerlingen binnenhalen op school. ,,De scholieren hier hebben geen gedragsproblemen, ze kunnen alleen moeilijk leren.”

Het Kwadrant is in de afgelopen jaren gaan geloven in zijn eigen kunnen, zegt De Laater. ,,Veel ouders waren huiverig om hun kinderen naar een praktijkschool te sturen. Door dagen te organiseren dat ze hier een dag mee konden lopen, lieten we zien dat het hier ook leuk was om naar school te gaan.”

Diploma's

Frank Maas mag daar nu verder mee aan de slag gaan. Maas is nu nog afdelingsmanager bij vmbo-school Pomona in Bergen op Zoom. Wat belangrijk wordt de komende jaren zijn de diploma’s en certificaten die de leerlingen sinds dit jaar kunnen behalen. Daar gaat hij mee verder. ,,Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen aantonen dat ze een diploma hebben. Dan hebben ze iets tastbaars in handen om te laten zien.”

Maar belangrijk voor de leerlingen op de school zijn ook de bedrijven waar ze stage lopen. ,,Het zou fijn zijn als ze na hun opleiding ook meteen ergens aan de slag kunnen. Ik wil de bedrijven daar beter bij betrekken.”