Praktijkonderwijs Het Kwadrant verhuist naar voormalige Juvenaat, LPS heeft pand gekocht

Bergse binnenstad verloedert meer en meer: ‘Het voelt soms alsof de lockdown nog bezig is’

BERGEN OP ZOOM - Hoe gaat het met de Bergse binnenstad? Met die vraag ging BN DeStem op pad. Eerst om simpelweg te turven in de belangrijkste winkelstraten: de Wouwsestraat, Zuivelstraat en Josephstraat. Hoe is het gesteld met de leegstand? En is het nog wel leuk shoppen?

11 december