Prachtig Bergs water op de plaat tijdens fotomanifestatie

Open Monumenten­da­gen Bergen op Zoom: ‘In dit lab is Sisi uitgevon­den. Er staan nog flesjes in de kast’

12 september BERGEN OP ZOOM - ,,Ik had niet verwacht dat het me zoveel zou doen.” Janny Sep kijkt om zich heen in de voormalige gieterij Gemcast, waar ze 32 jaar gewerkt heeft en die zaterdag tijdens de Open Monumentendagen geopend was voor publiek.