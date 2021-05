Positieve digiborden in heel West-Brabant moeten hoop bieden in coronatijd: ‘We zijn er bijna’

,,Dit is geen bord voor commerciële reclame maar voor mededelingen over corona en ze staan er maar tijdelijk", drukt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen de bewoners van Huijbergen op het hart. De plaatsing van de borden is een initiatief van de Provincie en de Veiligheidsregio West en Midden Brabant.

Trotters

Er zijn 64 borden, zogenaamde trotters, beschikbaar waarvan er al een groot aantal zijn geplaatst in gemeentes in West en Midden Brabant. ,,In onze gemeente staan er momenteel twee”, zegt Adriaansen. Het zijn mobiele borden die makkelijk verplaatsbaar zijn.

Jan Huijsmans van het projectteam Corona van de gemeente Woensdrecht legt uit de borden twee maanden gaan rouleren in de Woensdrechtse dorpen. ,Het Bord in Huijbergen stond eerst in Ossendrecht en het bord wat momenteel in Hoogerheide staat, stond al eerder in Putte”. Hij benadrukt dat de mededelingen op het bord geen waarschuwingen zijn. ,,Het gaat om hoopgevende mededelingen zoals, we zijn er bijna, en nog even volhouden. De corona regels zijn bij iedereen bekend dus die hoeven niet op de borden te verschijnen.’’