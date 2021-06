Portretten van Steenbergse koren: ‘Zo kunnen ze tóch van zich laten horen’

‘Niet over, maar mét jongeren praten’, jeugdpanel aan de slag in Hoogerhei­de

1 juni HOOGERHEIDE - Gewapend met een prikstok en vuilniszak loopt het kersverse jeugdpanel van Samen in de Regio zaterdag in het Philomenahof in Hoogerheide. Het is de eerste actie van de jongeren, die de netwerkorganisatie voortaan gaan adviseren.