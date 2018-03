Portretten politici overleven wind niet in Beeldentuin Markiezenhof

De portrettengalerij is gemaakt door de Bergse kunstenaar Annemarieke van Peppen. Vorige week stonden de foto's, afgebeeld op grote canvasdoeken nog op de Grote Markt. De 76 politici stonden bij hun foto om zo uitleg te kunnen geven over wat hen beweegt zich in te zetten voor de lokale politiek. Peppen wilde met haar project 'Beweeg me' mensen de gelegenheid geven zich meer te verdiepen in de politiek. ,,En dan niet door achter een scherm een kieswijzer in te vullen maar door gesprekken te voeren met de politici", zegt Peppen. ,,Dat is gelukt. Het was donderdag niet druk op de Grote Markt, maar er zijn bijzondere gesprekken gevoerd tussen inwoners en politici en ook tussen politici onderling. Het doel is dat mensen woensdag gaan stemmen."