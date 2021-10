Populieren Schansbaan tegen de vlakte: ‘Groot risico op afbrekende takken’

Vrouw aangehou­den na scheldka­non­na­de, weigert blaastest

23 oktober BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige vrouw uit Roosendaal is vrijdagnacht aangehouden nadat ze agressief reageerde op agenten. De politie controleerde haar omdat ze in het gras langs de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom geparkeerd stond en onder invloed leek. Op het politiebureau weigerde ze mee te werken aan een blaastest.