Populaire wielerkoersen mijden horeca in dorpskernen vanwege corona

OSSENDRECHT - De koersen voor het Woensdrechtse wielerklassement in augustus en september vermijden waar mogelijk de dorpskernen. ,,Vanwege corona zoeken we naar parkoersen buiten het centrum”, vertelt wethouder Jeffrey van Agtmaal. Qua inschrijvingen loopt het overigens storm.

,,Het was mooi geweest als het peloton de lokale horeca had kunnen passeren, maar in verband met de corona-regels zijn we gaan zoeken naar routes buiten de kernen”, aldus Van Agtmaal, tot en met vorig seizoen zelf nog in het bezit van een elite/beloften-licentie.

Looproutes langs parcours

Maar er zijn meer aanpassingen nodig. ,,In de zone direct rond start en finish kunnen geen bezoekers staan, dan wordt het te druk om de 1,5 meter te kunnen respecteren. Langs het parcours kunnen wielerliefhebbers wel hun rondje maken om de koers te zien. Daarvoor worden looproutes aangegeven.”

Quote Het was mooi geweest om langs de lokale horeca te rijden, maar vanwege corona zijn we gaan zoeken naar parkoersen buiten de kernen Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht

Inschrijving elite/beloften volgeboekt

De inschrijvingsprocedure vindt plaats in de buitenlucht. ,,We willen geen rij van twintig coureurs die in een café staan te wachten op hun rugnummer.” De renners moeten vooraf online aanmelden en dat gebeurt massaal, meldt Jeroen van Wezel van Wielercomité Huijbergen. ,,Dinsdagochtend ging de inschrijving open en om 11.00 uur was die voor alle vijf de koersen al volgeboekt bij de elite/beloften.”

Klimmen op Hageland in Ossendrecht

De openingswedstrijd op zaterdag 8 augustus in Ossendrecht wordt gereden op het Hageland, over de glooiingen van de Brabantse Wal. ,,Een lastig parcours”, weet Van Agtmaal. De koers in Woensdrecht op 15 augustus, met start en finish op de Rijzendeweg, loopt via het terrein van palletbedrijf Van der Pol, Bossestraat en Langeweg. De witte streep voor Hoogerheide op 29 augustus wordt getrokken op de Scheldeweg, het parkoers loopt via Nieuweweg en Onderstal.

Vijf zaterdagen koers

,,Voor Putte op 5 september en Huijbergen op 12 september wachten we even af hoe de koersen in augustus verlopen”, licht Van Wezel toe. De Putse koers staat gepland rond MFC De Biezen aan de Schoolstraat, de Huijbergse slotwedstrijd volgt het traditionele Rondje van de Steenhoven, langs manege De Wolf in het buitengebied. Alle wedstrijden zijn op zaterdag, tussen 16.00 tot 21.00 uur.

Quote Wat betreft de parkoersen in Putte en Huijbergen in september wachten we eerst even af hoe de wedstrij­den in augustus verlopen Jeroen van Wezel, Wielercomité Huijbergen

Kijken naar Belgische koersen

,,We houden ook de koersen in België in de gaten”, aldus Van Agtmaal. Hoewel het corona-virus her en der weer om zich heen grijpt, is de situatie in de gemeente Woensdrecht nog niet zorgwekkend. ,,Zou de toename hier alsnog heel ernstig worden, dan is het een kwestie van annuleren.”