Populaire ATB-tocht trekt bijna duizend rijders naar Ossendrecht

Wat begon als een kleinschalig initiatief van een groep vrienden is in dertig jaar uitgegroeid tot een populaire tocht die grotendeels over onverhard terrein gaat. “De bosrijke omgeving en het heuvelachtige landschap van de Brabantse Wal spreekt veel mensen aan. Je komt op stukken waar je normaal niet kunt komen. Dat allemaal dankzij partijen als Evides, Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren”, zegt Rini Pijnen van MBO.

Regen

Het aantal deelnemers was volgens Pijnen hoger geweest als het niet had geregend tijdens het eerste inschrijf uur. Over de staat van het parcours is de organisator tevreden. “Als het te droog is, dan is het zand te los. En er liggen geen grote plassen op het parcours. Betere condities dan dit kun je bijna niet hebben”, zegt hij.

De 67-jarige Rik Dhollander laat zich dan ook niet afschrikken door een beetje regen. “Dit najaar is eigenlijk veel te proper geweest. Een nat parcours hoort erbij”, zegt de Belg die samen met zijn zoon en schoonzoon rond negen uur vertrekt vanaf de Drieschaar.

Routes van 23, 40 en 60 kilometer zijn met oranje pijlen aangegeven. In een loods aan de Molenbosstraat is een drankpost ingericht waar de fietsers even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er continu in de weer met dozen bananen en appelkoeken en jerrycans met sportdrank. Anton Noorn (51) uit Zevenbergen maakt er een korte tussenstop. Dat het parcours nat is, kun je duidelijk zien aan zijn gezicht vol modderspetters. “Ik ben samen met een paar kameraden om acht uur vertrokken, want hoe vroeger je bent, hoe beter. Ben je later dan is er al duizend man gepasseerd en is het parcours aardig verrot gereden.”

Reparaties

Bij het rustpunt kunnen ook kleine reparaties worden uitgevoerd zoals het aandraaien van schroeven of het vervangen van een band of ketting. Voor Michel Vereecken (46) uit Hulst mag het reparatiepunt niet baten. Na 28 kilometer breekt zijn trapper af in het bos. “De bus die de trapper op z'n plek moet houden is helemaal versleten. Ik wilde de zestig kilometer uitrijden, maar dat gaat niet meer gebeuren”, reageert hij teleurgesteld. “Wat ik tot nu toe heb gezien is een prachtig parcours met veel heuvels. Bij ons is het allemaal vlak en polder. Het is glad door de regen, maar dat ben ik wel gewend dankzij de gladde Zeeuwse klei.”

Hoewel de opkomst een paar honderd man lager was dan verwacht, denkt de organisatie alsnog uit de kosten te komen. De jaarlijkse donatie aan een lokaal doel zal volgens Rini Pijnen iets lager zijn.