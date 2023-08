PopMonument strijkt voor het eerst neer in de Torenkamer van Gertrudiskerk: Vlaams Ramkot sluit festival af

indebuurt.nl Bergen op Zoom krijgt een vegan pop-uprestau­rant: 'Zo kan iedereen eens komen proeven'

Serieus, in Berrege? siert er op de poster ter aankondiging. Het gaat écht gebeuren: een vegan pop-up restaurant in Bergen op Zoom. Eva Flipse van Inspire Coffee in de Zuivelstraat zet de zaak op samen met chef Sonny Chann. “Veganistisch eten in Bergen op Zoom is zeker ’s avonds niet makkelijk.”