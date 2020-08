PopMonument geeft helft subsidie terug na ophef

BERGEN OP ZOOM - Het bestuur van PopMonument heeft besloten om de helft van de subsidie terug te geven aan de gemeente Bergen op Zoom. Het ging om een bedrag van in totaal 15.000 euro. 7.500 euro gaat nu terug, nadat er politieke ophef was ontstaan over het toegekende bedrag. Het bestuur betreurt die commotie, zegt voorzitter Rik Peters.

De VVD en Lijst Linssen reageerden verbijsterd over de toegekende subsidie. De gemeente heeft flinke financiële problemen en het was volgens de fracties niet uit te leggen dat er zoveel geld naar een evenement gaat, waar -vanwege coronamaatregelen- slechts 240 gasten terecht kunnen. Wethouder Patrick van der Velden gaf aan dat het een investering is die geld moet opleveren in de toekomst. Het festival was namelijk genomineerd voor een landelijke festivalregeling en zou voor de komende vier jaar een ton kunnen krijgen.

Ophef jammer

Afgelopen maandag werd echter duidelijk dat dat geld er niet gaat komen. Het Fonds Podiumkunsten heeft de aanvraag van PopMonument niet gehonoreerd. ,,Ontzettend jammer”, zegt Peters. ,,Deze subsidie zou ons voor de komende jaren mooi perspectief bieden. Er is gelukkig veel interesse bij andere grote fondsen op gebied van erfgoed en muziek waarmee we in gesprek zijn. Hierdoor zien wij de toekomst van PopMonument rooskleurig in.”

Het bestuur vindt de ontstane ophef jammer. ,,Juist in deze tijd waarin cultuur- en evenementmakers het zwaar hebben, is het van belang dat er activiteiten zijn voor de hele culturele keten: van de artiest, technici en horeca tot productiepersoneel en beveiliging”, vindt Peters. Maar hij begrijpt dat het besluit voor de subsidie zorgt voor kritische vragen in een tijd dat de gemeente flink moet bezuinigen.

Extra bezoekers

Daarom geeft het festival het geld nu terug. De beslissing heeft het bestuur ook kunnen nemen omdat er recent een bijdrage is toegekend vanuit het VSB-fonds. Ook is er een locatie veranderd: de Gertrudiskerk is nu, naast Gebouw-T en het Markiezenhof, een van de plekken waar de bezoekers terecht kunnen. Op die manier is er ook meer ruimte, vertelt woordvoerder Joep Gudde. ,,Op dit moment zijn we voor 70 procent uitverkocht. Als we alle kaarten hebben verkocht, gaan we kijken hoe we meer bezoekers toe kunnen laten bij het concert van REMY in de Gertrudiskerk.”

Daardoor is er minder gemeentelijk geld nodig. Dat het bestuur heeft besloten het geld terug te storten nu blijkt dat er geen kans meer is de ton subsidie, vindt gemeentewoordvoerder Erwin Stander een mooi gebaar.

PopMonument vindt plaats op 12 september. Het is een festival waarbij muziek en erfgoed centraal staan.