Popcorn delen op anderhalve meter en thuis plassen: zo gaat het in de bioscoop eraan toe

De eerste schooldag zit erop: ‘Eindelijk weer leven in de brouwerij’

19:56 WEST-BRABANT - Het voortgezet onderwijs draait weer. Dinsdag was het voor veel leerlingen en docenten een vrolijk weerzien, maar het was ook wennen. Minder tafeltjes in een klaslokaal, eenrichtingverkeer in de gangen, slechts een paar dagen per week naar school en altijd anderhalve meter afstand houden.