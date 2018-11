Popcarrousel: een Bergse Popronde in het klein

BERGEN 0P ZOOM - Vier verschillende bands op vier verschillende podia. Voor het eerst was afgelopen zondag de Popcarrousel in Bergen op Zoom. De bezoeker blijft in het café terwijl de bandjes rondtrekken door de binnenstad.

Het is tegen half 5, het feest is al 2,5 uur bezig. In Café de Ponderosa is het nog wat rustig, zeker in vergelijking met de drukkere De Saeck en Die Twee waar het dringen naar de bar is. Voordeel van een rustiger café is weer dat je uitgebreid de plek hebt om te dansen. Rockcoverband Rock Division is bezig met opbouwen. Een gedeelte van de spullen, geluidsinstallatie bijvoorbeeld, staan er al, maar de instrumenten nemen de bandleden de hele dag door mee.

Soundcheck

Mieke Rolff en Klaartje de Graaff zitten aan de kant bij een tafeltje, ze zijn allebei speciaal voor het Popcarrousel uit Dordrecht naar de stad gekomen. ,,Waarom? Lekker veel bandjes kijken!', zegt De Graaff. ,,Het rondreizend muziekfestival Popronde is net klaar, dus toen dachten wij, we gaan nog even door." Rolff: ,,Ik vind het echt hartstikke leuk. Ook voor de cafébazen, het is denk ik een leuke aanwas voor ze, zo op de zondag.” Het idee van het feest is dat je als bezoeker in het café kan blijven zitten en dat de bands langs jou komen, maar dat blijven zitten doen de twee niet. De Graaff: ,,Nee, wij lopen ook mee, zo zien we ook de verschillende kroegen.” ,,n zien we ook wat er overal op de tap staat!", vult Rolff haar aan.

Volgens Martijn Stekelenburg, leadzanger van Rock Division, is het wel een wat aparte beleving. ,,Je hebt weinig tijd en mogelijkheden om je soundcheck goed te doen, dus het is soms wel een beetje behelpen. Dit (de Ponderosa, red.) is wel lekker vierkant, dus hier moet het wel lukken denk ik. Verder is het wel heel leuk. Je staat iedere keer weer in een andere kroeg, ziet andere mensen, ik vind het wel grappig. Wel heb ik mijn vragen over de tijd, misschien moet het wat later op de dag zijn.”

Volgende editie

Herman van Broekhoven, initiatiefnemer en eigenaar van De Saeck, zit ook na te denken over die tijd. ,,Misschien dat we volgend jaar een uurtje later beginnen, dan kunnen we ook tot wat later door. Maar dat er een volgende editie komt, dat denk ik wel ja. De opkomst is voor mij geweldig! De bands zelf vinden het ook leuk om te doen. Ze hebben een extra podium, kunnen hun eigen beter profileren. Dit feest moet je gewoon laten groeien.”