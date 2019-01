Pop up winkel Vintage Vastenavend opent vrijdag in Fortuinstraat Bergen op Zoom

Een lekker etentje voor Marjon en haar man: ‘Ook wij bewonderen je positivi­teit’

14:33 HOOGERHEIDE - Marjon Jaspers is ernstig ziek maar dat is niet aan haar te merken. De lach is er nog steeds en de positiviteit straalt uit haar ogen. Vorig jaar juni werd bij Marjon kanker ontdekt. Dat was voor Marjon het startsein om te vechten in plaats van te treuren.