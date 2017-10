Pop up store over brandpreventie geopend in oude Rabobank Putte

En dan is er ook nog veel foldermateriaal en informatieve video's. Na een rondje door de pop-up store kunnen de bezoekers een vragenlijst invullen over brandpreventie. "Wie alle vragen goed heeft beantwoord, krijgt een rookmelder mee naar huis", zegt Loos. Adriaansen zag dat net anders. "Eigenlijk zouden de bezoekers die weinig vragen goed hebben een rookmelder moeten krijgen want bij hen is het gevaar van brand het grootst".



Adriaansen weet dat er dit jaar 12 woningbranden in zijn gemeente hebben plaatsgevonden. "De meeste van die branden hadden voorkomen kunnen worden door goede preventie". De pop up store is een initiatief van de brandweer Midden een West Brabant en doet verschillende gemeentes aan. De pop up store is van 12 tot en met 14 en van 19 tot en met 21 oktober geopend van 11.00 tot 16.00 uur.