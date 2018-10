Pop-up Store in Ossendrecht over brand-, inbraak- en valpreventie

Mantelzorg­bij­een­komst in Bergen op Zoom: jonge mantelzor­ger eerder herkennen

9:53 BERGEN OP ZOOM - Vaak weten ze het zelf niet eens. Maar wie jonger is dan 24 jaar en thuis zorgt voor een gehandicapt broertjes, zusje of ouder is mantelzorger. De impact van die zorg is vaak groot, zegt Marloes Rutten van steunpunt Mantelzorg Bergen op Zoom. ,,Het is belangrijk dat we deze groep jongeren sneller herkennen, bereiken en helpen."