Pop-up store brandweer opent deuren in Putte

PUTTE - Om bewuster te worden van het immer loerende brandgevaar in en om huis, kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht deze maand een zestal dagen terecht in het voormalige Rabobankpand in Putte. Daar neemt de brandweer tijdelijk zijn intrek om mensen te wijzen op risico’s en preventiemogelijkheden.

Brandgevaar zit in een klein hoekje. ,,Neem nou een contactdoos met tien stekkers erin waar allerlei apparatuur aan hangt”, geeft burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht als voorbeeld. ,,In het oude Rabogebouw richt de brandweer onder meer een tienerkamer in waar onveilige situaties inzichtelijk worden gemaakt.”

Dit project, Brandveilig Leven, maakt onderdeel uit van een grote brandpreventiecampagne van gemeenten, brandweer en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Vorig jaar streek de brandweer al neer in Steenbergen, afgelopen januari in Bergen op Zoom. En nu dus in Putte, waarbij burgemeester Adriaansen benadrukt dat scholieren en volwassenen uit de hele gemeente Woensdrecht er terecht kunnen.

Pop-up store

Gekozen is ook hier voor een zogenaamde pop-up store, een tijdelijke ‘winkel’, in het oude Rabopand aan de Antwerpsestraat 62 in Putte. Die zal van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 oktober drie dagen open zijn, en daarna ook van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 oktober, steeds van 11.00 tot 16.00 uur.

Het is brandpreventie in een modern jasje, schetst Adriaansen. Met de al genoemde slaapkamer en andere decors en foto’s .

3D-bril

,,Maar je kunt ook met een 3D-bril op rondlopen en zien want de impact van een brand is op iemands leven. Zo worden de risico’s en onveilige situaties zo ‘beleefbaar’ mogelijk gemaakt. Op die manier willen we het bewustzijn bij mensen vergroten. We hebben onze eigen veiligheid lang niet altijd goed voor ogen, al denken we vaak van wel.”

Behalve tips en adviezen krijgen van deskundigen, kunnen bezoekers die komen 'winkelen' ook een gratis rookmelder op de kop tikken.

Rookmelder ophangen

Tevens kunnen inwoners zich aan melden voor een ‘home safety check’, waarbij specialisten aan huis komen om bij mensen ter plaatse brandrisico’s in te schatten en bijvoorbeeld te adviseren waar een rookmelder het beste kan worden opgehangen.