Poolse verdachte al vijf maanden vast na stelen potje vitaminepillen

Laatste kerkdienst in Huijbergen met pijn in het hart: ‘Hier is zo veel vreugde en verdriet gedeeld’

HUIJBERGEN - De kerkdeur in Huijbergen klapt zondag voorgoed dicht. Putte sluit eind september, Woensdrecht ging in 2019 al op slot. Torenhoge kosten en dalend bezoek laten parochie De Bron geen keuze. ,,Anders gaan we gewoon failliet.”

11 augustus