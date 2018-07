Poolse supermarkt in Bergen op Zoom bedekt 'schreeuwerige' reclame

BERGEN OP ZOOM - De reclamestickers van Grosik Supermarkt in Bergen op Zoom zijn sinds deze week deels bedekt. Geen 'schreeuwerige' reclame meer. Het is het compromis dat eigenaar Kamiar Saleh van de Poolse supermarkt aan de Bredasestraat voorstelt. Hij heeft ondoorzichtige, grijze folie over de stickers geplakt, waardoor de reclame tijdelijk niet meer te zien is.

Saleh kreeg onlangs een dwangsom van de gemeente opgelegd. Na een melding uit de omgeving heeft de welstandscommissie zich over de reclameuitingen van de supermarkt gebogen en die was daar niet blij mee. Ongewenst en opdringerig, vond de commissie van de stickers. Saleh kreeg twee weken de tijd om ze te verwijderen, anders moest hij een bedrag van 1.000 euro betalen. Inmiddels heeft hij uitstel gekregen en heeft hij bezwaar gemaakt tegen de boete.

Reclameborden

In de tussentijd wil hij de gemeente wel tegemoet komen en daarom heeft hij de stickers deels bedekt. ,,Ik vind het op zich geen probleem om de zijkanten af te plakken'', zegt Saleh. ,,Maar de reclame aan de bovenkant van de deur vind ik belangrijk om te houden.''

De Poolse supermarkt is sinds eind vorig jaar geopend. Het pand stond daarvoor negen jaar lang leeg. In de periode daarvoor zat er een fotowinkel in gevestigd. ,,Ook toen waren er reclameborden'', zegt Saleh. Al vrij kort na de opening is er bij de gemeente Bergen op Zoom een melding terechtgekomen over de reclame. ,,Ik was toen nog niet eens open!'', zegt de eigenaar van de supermarkt.

Contact

In zijn bezwaarschrift naar de gemeente wijst Saleh erop dat meerdere winkels in Bergen op Zoom vergelijkbare reclame op hun panden hebben. ,,Waarom moet ik mijn reclame wel verwijderen en anderen niet?'' vraagt hij zich daarom af.

Daarnaast wil Saleh, die ook een Poolse supermarkt in Steenbergen heeft, in contact komen met de melder. ,,Dan kunnen we in gesprek gaan met elkaar om het uit te praten'', zegt hij. Op die manier zou de gemeente er niet meer aan te pas hoeven komen.