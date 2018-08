Poolse schoonheid tot in de puntjes: deze vrouw bouwde in 10 jaar tijd een groot bedrijf op

Mogelijke brandstich­ting zaait angst bij Meidoorn­laan in Bergen op Zoom

1 augustus BERGEN OP ZOOM - De angst zit diep bij bewoners van de Hertshoornstraat en Meidoornlaan in Bergen op Zoom na de brand die dinsdagavond vier schuurtjes geheel of deels in de as legde. De politie houdt rekening met brandstichting.