Pompejus is klaar! Wie durft?!

HALSTEREN - Het zijn 129 treden. Op 34 meter hoogte ligt West-Brabant aan je voeten. De Peperbus, de Lourdeskerk, het Bravis ziekenhuis. De kerktorens van Halsteren, Lepelstraat, Moerstraten, Steenbergen. Zelfs met mistig en regenachtig weer is het uitzicht op het hoogste punt van Pompejus, de toren op Fort de Roovere in Halsteren, fameus.

Die toren is klaar. Donderdag is de oplevering. Vrijdag en zaterdag kunnen bezoekers er onder begeleiding terecht, in de loop van volgende week gaan de laatste hekken definitief weg. Dat kan pas als de antislip op de treden is aangebracht. Door het slechte weer van de afgelopen dagen heeft dat laatste stukje werk vertraging opgelopen.

,,Eindelijk is ie klaar, het heeft lang geduurd en we zijn er heel blij mee. Ik vind het fantastisch'', zegt een opgetogen Ad Kil van Ro & Ad Architecten, terwijl hij boven van het uitzicht geniet. Ro Koster en Kil zijn de bedenkers van Pompejus.

Quote Eindelijk is ie klaar! As Kil, architect De bouw kende een lange aanloop. Nog voordat Fort de Roovere werd hersteld was er al een plan. Voor een brug en een toren. ,,Toen lag hier gewoon nog een maisveld'', wijst Kil op de plek waar nu het binnenterrein van Fort de Roovere zich bevindt. Fort de Roovere kwam terug in het landschap. De Mozesbrug in de gracht, ook een idee en ontwerp van Ro & Ad Architecten, is inmiddels wereldberoemd. ,,Het succes is veel groter dan werd verwacht.'' En wie daar nog aan twijfelt moet maar eens een kijkje nemen in het gastenboek in De Schaft, de horecakeet op Fort de Roovere.

,,Het idee voor de toren is afkomstig van Ans van den Berg'', zegt Kil. De oud-burgemeester van Bergen op Zoom ontfermde zich na haar afscheid over Fort de Roovere, over West-Brabantse Waterlinie waar het fort toe behoort. ,,Vroeger kon je vanaf dit fort over de hele omgeving kijken omdat er geen bos was. Nu kan dat niet meer. Maar vanaf Pompejus is dat weer wel mogelijk'', legt architect Kil uit. Ze maakten eerst schetsen, later volgde het ontwerp voor Pompejus zoals het bouwwerk er nu staat.

Pompejus torent schuin de hoogte in. Een speciale fundering die wel 20 meter diep steekt, maakt dat er honderden mensen tegelijk de toren in kunnen. Zo stevig is het bouwwerk. ,,Bovenin kan het helemaal vol staan. Daar is de toren op gebouwd'', aldus de architect.

Maar een toren als Pompejus bouwen is een dure zaak. ,,Ik denk dat er al met al een miljoen euro mee is gemoeid.'' Het project kwam pas echt op gang toen er via de subsidies van Landschappen van Allure geld los kwam. Met de nodige sponsoring van bouwbedrijven en leveranciers kon de toren eindelijk worden gebouwd, jaren later dan aanvankelijk het plan was. In oktober werd het hoogste punt bereikt. Nu is de de toren af.

Pompejus opwandelen, steeds verdere de hoogte in, is een bijzondere ervaring. Het uitzicht bovenin is meer dan bijzonder en ongeëvenaard is West-Brabant. Kil verwacht dan ook de nodige bezoekers. ,,Zeker al in de kerstvakantie.'' Wie niet kan wachten kan vrijdag de hele dag onder begeleiding naar boven. Te beginnen vanaf 10.00 uur. En zaterdag zijn er van 10.00 tot 13.00 uur gratis rondleidingen. Met uitleg van Ad Kil en Ro Koster.

