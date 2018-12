Politieke zorgen over hoge Bergse woonlasten

BERGEN OP ZOOM - Wonen in Bergen op Zoom is duur. De Bergse politiek maakt zich daar zorgen over. De partijen willen weten hoe het komt dat de woonlasten in Bergen op Zoom zoveel hoger zijn dan in omliggende gemeenten.

Van heel West-Brabant kent Bergen op Zoom met 820 euro per jaar de hoogste woonlasten. Geen enkele andere gemeente komt boven de 800 euro uit. En dat terwijl Bergen op Zoom huiverig is voor lastenverhoging. De tarieven stijgen alleen met de inflatie. Alleen hanteert Bergen op Zoom een hoger inflatiepercentage dan andere gemeenten. Ook de rioolheffing is in vergelijking met andere gemeenten hoog in Bergen op Zoom.

Smet

,,De rem staat op de lokale lasten, maar nog steeds zijn we een dure gemeente", stelde VVD’er Joost Pals deze week tijdens de commissie financiën. ,,Breng eens in beeld hoe dat kan.” Ook andere partijen drongen aan op een onderzoek. ,,We moeten de verschillen verklaren”, stelde CDA’er Hans Peter Verroen. ,,Wellicht is er een prima uitleg. Doe je niets dan komt er een smet op Bergen op Zoom.” Louis van der Kallen (BSD) was tegen een onderzoek. ,,De rioolheffing is hoog omdat Bergen op Zoom laat is begonnen met investeren in nieuwe riolering. De gemeente heeft de subsidiemogelijkheden laten lopen omdat daar ook eigen geld bij moest. Het is verkeerde zuinigheid geweest.”

Weerstand

Wethouder Annette Stinenbosch was ook niet happig op een onderzoek. Cijfers zijn volgens haar moeilijk te vergelijken omdat gemeenten andere rekenmethoden hanteren. Dat was tegen het zere been van Gertjan Huismans van de fractie Punt. ,,Met regelmaat wil de gemeente een benchmark houden, over diverse onderwerpen. Dan willen we maar wat graag een vergelijking met andere gemeenten. Nu proef ik weerstand bij het college om het uit te zoeken.” Huismans begreep daar niets van. ,,Nu kijken we niet naar de buren, we kijken niet kritisch naar onszelf, we geven een klap op de belastingtarieven en weten niet hoe het zit. Dat kan niet. Maak het inzichtelijk.”

Niets te verbergen