'Politieke stabiliteit Bergen op Zoom heeft deuk opgelopen'

2 oktober BERGEN OP ZOOM - Bij restaurant Saus in Bergen op Zoom is de moord op Lara Sint Jago ingeslagen als een bom. Lara werkte sinds april vorig jaar in de zaak. ,,Eerst als bediende, later als junior keukenhulp. Dat deed ze heel graag. We waren haar aan het opleiden tot kok'', zegt directeur Frank van der Avert van zalencentrum De Raayberg, waar Saus onderdeel van is.