Politieke crisis Steenbergen: coalitiepartij GewoonLokaal! wil onafhankelijke formateur

STEENBERGEN - Fractieleider Maurice Remery van coalitiepartij GewoonLokaal! wil een onafhankelijke formateur die onderzoekt welke coalities mogelijk zijn in de Steenbergse gemeenteraad. Aanleiding is het besluit van de VVD om per direct uit de coalitie te stappen. VVD-fractievoorzitter Kees Gommeren heeft er genoeg van dat er, volgens hem, geen bindende afspraken te maken zijn met GewoonLokaal!.

Remery betreurt dat de VVD ‘eenzijdig’ de stekker uit de driepartijencoalitie heeft getrokken. Ook coalitiegenoot CDA is daar alles behalve blij mee. Wie de rol van informateur op zich neemt, is nog niet duidelijk. ,,Ik heb nog geen naam. Ook de andere partijen kunnen iemand aandragen”, aldus Remery.

Maar Gommeren zegt dat verder doormodderen met GewoonLokaal! geen optie is voor de liberalen. Behalve de raadsfractie (3 zetels) begon ook de VVD-achterban in Dinteloord zich te roeren over het gebrek aan daadkracht vanwege het uitstelgedrag van GewoonLokaal! in de kwestie rond de windmolens in de Karolinapolder in Dinteloord. De kans om de coalitie te lijmen is dan ook klein, schat Van Gommeren in. Ook Remery vindt het niet voor de hand liggen dat de samenwerking zich snel herstelt.

Volledig scherm Kees Gommeren, VVD IPTCBron KOEN MOL/hetfotoburo;Koen Mol Steenbergen 27/03/2014 foto: Koen Mol Cees Gommeren © Koen Mol

Goed werk

Opmerkelijk is dat de VVD niet van plan is om VVD-wethouder Petra Lepolder terug te trekken uit het college van B en W. ,,Zij doet goed werk voor de gemeente Steenbergen. Op grond van het duale stelsel is het mogelijk dat zij blijft zitten.“ Lepolder zelf benadrukt opnieuw dat er geen problemen zijn binnen het college van B en W. ,,Laten we het niet groter maken dan het is. Steenbergen zit niet in een politieke crisis. Er speelt een vertrouwensbreuk tussen raadsleden van coalitiepartijen. Dat moet opgelost worden. We moeten geen paniekvoetbal spelen.”

Remery van GewoonLokaal! zegt 'geen enkel probleem te hebben met Lepolder’. Ook coalitiegenoot CDA is tevreden over het functioneren van de VVD-wethouder. Zolang niet duidelijk is hoe de nieuwe coalitie eruit ziet, kan zij gewoon haar werk doen, vindt Remery. Anders gezegd: op het moment dat een nieuwe coalitie is geboren, is de kans groot dat Lepolder toch moet vertrekken.