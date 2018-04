Politiek wil meer historische Zweedse huizen in Halsteren behouden

HALSTEREN - In navolging van de dorpraad en heemkundekring uiten nu ook vier fracties hun zorgen over de voorgenomen sloop van vier Zweedse huizen. Ze vragen B en W contact te zoeken met de woningcorporatie

CDA, D66, SP en PvdA in de gemeente Bergen op Zoom willen dat het college van B en W zich inzet voor het behoud van alle zes Zweedse huizen in Halsteren. De vier fracties stellen dat de panden een grote emotionele en cultuurhistorische waarde hebben. Daarom vinden ze het jammer dat woningcorporatie Stadlander slechts twee huizen wil sparen.

Quote Geef de huizen de status van gemeentelijk monument PvdA, SP, CDA, D66 Stadlander wil vier van de zes Zweedse huizen in de Zweedsestraat slopen en er zes levensloopbestendige woningen voor terugbouwen. De huizen zijn na de Watersnoodramp van 1953 door Zweden aan Halsteren geschonken.

Sloop

In de plannen van de woningcorporatie worden de huizen met achterstallig onderhoud gesloopt en blijven twee huizen van goede kwaliteit staan. In navolging van Heemkundekring Halchterth en de Dorpsraad Halsteren slaan SP, CDA, D66 en PvdA alarm over het plan. In schriftelijke vragen en opmerkingen aan het college van B en W wijzen de vier fracties erop dat veel Halsternaren de herinneringen aan de Watersnoodramp met zich meedragen.

,,Gezien de grote belangstelling voor de recente herdenkingsbijeenkomst in Lepelstraat en de videosessie bij de heemkundekring, wordt het belang van het levend houden van deze historie door velen onderschreven'', stellen de fracties.. ,,Bovendien vormt de Zweedsestraat een intiem stukje Halsteren. Het straatje is een prachtig onderdeel van de historische wandelroute die de heemkundekring aan het ontwerpen is.''

Sparen

PvdA, SP, CDA en D66 willen dat het college met Stadlander rond de tafel gaat zitten om te bekijken of het mogelijk is alle zes Zweedse huizen te sparen. Ook vragen ze of of het mogelijk is de huizen de bestemming van gemeentelijk monument te geven.