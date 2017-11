Politiek Steenbergen wil meer oog voor arbeidsmigranten

Want er komen steeds meer arbeidsmigranten bij in Steenbergen. Het grootste deel daarvan is gevestigd aan de Kapelaan Kockstraat: Stella Maris. Maar ook in de woonwijken wonen steeds meer arbeidsmigranten. Maurice Remery van GewoonLokaal! verwijst daarbij bijvoorbeeld naar de wijk Zuid. ,,Een Nederland zonder arbeidsmigranten is niet meer voor te stellen'', zei hij. ,,Maar ze geven wel een heel eigen dynamiek in de wijk. Hoe gaan we daarmee om?''

Huisvesting

Huisvesting is een van de onderdelen waar de politici zich dan druk om maken. Want heel veel arbeidsmigranten in een rijtjeshuis: dat is niet de bedoeling. Michel Lambers van de Volkspartij leek het daarom goed als de gemeente er bij woningcorporaties zoals Stadlander op aandringt dat 'gewone' huizen niet verkocht mogen worden om er arbeidsmigranten te huisvesten. ,,Dat kun je niet afdwingen, maar je kunt er wel op aandringen'', zei hij.

Handhaven is wat dat betreft prima mogelijk, antwoordde wethouder Petra Lepolder. ,,Het kamersgewijs verhuren van huizen is niet toegestaan in Steenbergen. Bij meldingen kunnen we dus handhaven.''

Monitoren

De gemeente heeft met Stadlander en makelaars afgesproken dat er beter wordt gekeken aan wie huizen verkocht worden. ,,We zijn dit onderwerp van alle kanten aan het monitoren'', zei de wethouder. ,,We willen daarnaast de wijkteams inzetten om beter oog te hebben voor de sociale cohesie. Als er signalen binnen komen, dat er iets niet goed gaat, dan moeten we daar sneller op kunnen reageren.''