Politiek samenspel in Bergen op Zoom vertoont scheurtjes

Histori­sche route langs oude graven vertelt verhaal van betekenis­vol­le Bergenaren

6:00 BERGEN OP ZOOM - Een historische route over de oude begraafplaats die onder meer voert langs de monumentale graven en die het verhaal vertelt van de Bergenaren die veel betekent hebben voor de stad. Het idee ligt er, voor de uitvoering is de hulp van nabestaanden of bekenden van de overledenen nodig.