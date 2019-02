Politiek Bergen op Zoom eist interpellatiedebat over aankoop suikerlab en HAS Hogeschool

BERGEN OP ZOOM - Oppositiepartijen Lijst Linssen en PvdA in Bergen op Zoom hebben het initiatief genomen voor een interpellatiedebat waarbij het college van B en W ter verantwoording wordt geroepen over de gang van zaken rond de aankoop van het IRS-gebouw voor de beoogde vestiging van HAS Hogeschool. De twee raadsfracties willen een extra raadsvergadering op donderdag 7 februari.

De fracties van SP, D66 en BSD hebben al al weten dat zij het interpellatieverzoek steunen.

Aanleiding zijn recente uitlatingen van gemeentelijk projectleider Peter Berben dat hbo-school HAS geen toestemming krijgt voor een nevenvestiging. De gemeenteraad van Bergen op Zoom kocht vorig jaar voor ruim 2,1 miljoen euro het voormalige suikerlab (IRS-gebouw) aan de Van Konijnenburgweg als vestigingsplek voor HAS. De school zou bij uitstek behoefte hebben aan een industrieel gebouw zoals het suikerlab.

HAS Hogeschool huurt weliswaar ruimte in het pand, maar dat is van totaal andere orde dan het in 2017 gelanceerde vooruitzicht dat Bergen op Zoom een volwaardige nevenvestiging zou worden met honderden hbo-studenten. De hooggespannen verwachtingen, ook geuit door het college van B en W, worden volgens de oppositiepartijen waargemaakt. Lijst Linssen en PvdA hebben een lijst van 19 vragen opgesteld voor B en W die in een publiek debat met de gemeenteraad beantwoord moeten worden.

Raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen is al langer kritisch over de gang van zaken rond de aankoop van het suikerlab in Bergen op Zoom.

Lijst Linssen en PvdA willen onder meer inzage in de gespreksverslagen tussen gemeente en HAS over de mogelijke vestiging in Bergen op Zoom. Er wordt ook duidelijkheid geëist over het ‘doorslaggevende moment‘ waarop HAS Hogeschool kenbaar maakte dat het zich niet gaat vestigen in de Markiezenstad. Verder willen de twee fracties inzicht in de kosten-baten analyse van het suikerlab voor de komende jaren en hoeveel kosten de gemeente Bergen op Zoom tot nu toe maakte om het gebouw geschikt te maken.